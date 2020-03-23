Из-за пандемии украинские полярники застряли в Антарктиде

В Национальном антарктическом центре не исключают, что ученым придется провести еще год на ледяном континенте.

Из-за пандемии коронавируса 12 украинских полярников, год отработавших в Антарктиде на станции “Академик Вернадский“, могут остаться там на вторую зимовку. Об этом в интервью изданию “Факты“ рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Еще на прошлой неделе из Киева в Антарктиду отправилась новая группа ученых, которые должны были сменить на полярной станции уже отзимовавших коллег. Однако в Стамбуле украинцам пришлось повернуть домой, поскольку стало известно, в Республике Чили, через которую должна была лететь экспедиция, равно как и в других странах Южной Америки, приостановлено авиасообщение с зарубежными странами.

Мы сейчас ищем возможности все же доставить ее (экспедицию – ред.) в Антарктиду. Главное — добраться в чилийский порт Ушуайа. Там наши ребята пересядут на корабль, который доставит их вместе с годичным запасом топлива и продуктов на станцию “Академик Вернадский“, а затем заберет оттуда отработавших положенный срок полярников, - рассказал Евгений Дикий.

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По его словам, если новая группа полярников всё же не сможет добраться до Антарктиды, уже год находящимся на станции “Академик Вернадский» ученым всё равно доставят необходимые припасы – топливо, продукты питания, оборудование.

Нужно понимать, что этот сценарий рассматриваем как вариант Z. Напомню, что Z — последняя буква в латинском алфавите. Повторюсь, мы прилагаем максимум усилий, чтобы все же провести смену состава зимовщиков на станции, - отметил руководитель антарктического центра.

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Сейчас, по словам Дикого, на станции находится 29 человек: 12 зимовщиков и еще 17 участников сезонной (на период антарктического лета) экспедиции. Если не удастся доставить туда сменщиков, то зимовщики останутся на второй год, а вот “сезонники“ в любом случае вернуться в цивилизацию.

Напомним, снег вокруг украинской станции в Антарктиде стал кроваво-красным. Из-за редкого природного явления окрестности станции “Академик Вернадский“ стали похожи на декорации к фильму ужасов.

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