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Известно, какие админуслуги можно получить во время карантина

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Во время карантина в Украине можно получить паспорт, оформить субсидию на "коммуналку" и даже награду женщинам, получившим звание Матери-героини.
Во время карантина можно оформить услугу еМалятко. Она доступна в 11 городах
Во время карантина можно оформить услугу еМалятко. Она доступна в 11 городах
Минцифры

С четверга, 12 марта, в Украине введен трехнедельный карантин. При этом государственные органы продолжают работу. Даже сейчас можно оформить необходимые документы. Об этом сообщает Кабмин.

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При наличии неотложных обстоятельств в местных ЦНАП каждый гражданин может оформить необходимые документы. Список доступных услуг во время карантина подготовили в Минцифре.

 

При этом Правительство призывает  граждан отказаться от посещения ЦНАП без необходимости или при наличии симптомов ОРВИ или коронавируса

Во время карантина можно:

  • оформить паспорт;
  • вклеить фото в паспорт при достижении 25 или 45 лет;
  • получить услугу еМалятко для родителей новорожденных;
  • получить разрешение на участие в дорожном движении ТС, параметры которых превышают нормативные,
  • согласовать маршруты движения транспорта при перевозке опасных грузов;
  • зарегистрировать или снять с учета ТС, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;
  • получить водительское удостоверение взамен утраченного или похищенного;
  • зарегистрировать ребенка; 
  • зарегистрировать смерть;
  • оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • оформить льготы на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;
  • оформить временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
  • оформить вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание “Мать-героиня“;
  • оформить пособие по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;
  • оформить пособие при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство, или одиноким матерям;
  • регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;
  • оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретили экспорт этилового спирта.

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Теги: Украина, услуги, Карантин
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