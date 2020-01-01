Известно, какие админуслуги можно получить во время карантина

Во время карантина в Украине можно получить паспорт, оформить субсидию на "коммуналку" и даже награду женщинам, получившим звание Матери-героини.

Во время карантина можно оформить услугу еМалятко. Она доступна в 11 городах Минцифры

С четверга, 12 марта, в Украине введен трехнедельный карантин. При этом государственные органы продолжают работу. Даже сейчас можно оформить необходимые документы. Об этом сообщает Кабмин.

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При наличии неотложных обстоятельств в местных ЦНАП каждый гражданин может оформить необходимые документы. Список доступных услуг во время карантина подготовили в Минцифре.

При этом Правительство призывает граждан отказаться от посещения ЦНАП без необходимости или при наличии симптомов ОРВИ или коронавируса

Во время карантина можно:

оформить паспорт;

вклеить фото в паспорт при достижении 25 или 45 лет;

получить услугу еМалятко для родителей новорожденных;

получить разрешение на участие в дорожном движении ТС, параметры которых превышают нормативные,

согласовать маршруты движения транспорта при перевозке опасных грузов;

зарегистрировать или снять с учета ТС, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;

получить водительское удостоверение взамен утраченного или похищенного;

зарегистрировать ребенка;

зарегистрировать смерть;

оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

оформить льготы на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;

оформить временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

оформить вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание “Мать-героиня“;

оформить пособие по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;

оформить пособие при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство, или одиноким матерям;

регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;

оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретили экспорт этилового спирта.

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