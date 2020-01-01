Известно, какие админуслуги можно получить во время карантина
С четверга, 12 марта, в Украине введен трехнедельный карантин. При этом государственные органы продолжают работу. Даже сейчас можно оформить необходимые документы. Об этом сообщает Кабмин.
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При наличии неотложных обстоятельств в местных ЦНАП каждый гражданин может оформить необходимые документы. Список доступных услуг во время карантина подготовили в Минцифре.
При этом Правительство призывает граждан отказаться от посещения ЦНАП без необходимости или при наличии симптомов ОРВИ или коронавируса
Во время карантина можно:
- оформить паспорт;
- вклеить фото в паспорт при достижении 25 или 45 лет;
- получить услугу еМалятко для родителей новорожденных;
- получить разрешение на участие в дорожном движении ТС, параметры которых превышают нормативные,
- согласовать маршруты движения транспорта при перевозке опасных грузов;
- зарегистрировать или снять с учета ТС, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;
- получить водительское удостоверение взамен утраченного или похищенного;
- зарегистрировать ребенка;
- зарегистрировать смерть;
- оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- оформить льготы на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;
- оформить временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
- оформить вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание “Мать-героиня“;
- оформить пособие по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;
- оформить пособие при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена опека и попечительство, или одиноким матерям;
- регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;
- оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.
Ранее сообщалось о том, что в Украине запретили экспорт этилового спирта.
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