У журналистки, работающей в Раде, подозревают COVID-19

Сайчас корреспондента госпитализировали в Александровскую клинику в Киеве и взяли кровь на ПЦР тест.

У парламентского журналиста Анны Стешенко подозревают коронавирус. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Сейчас корреспондента госпитализировали в Александровскую клинику в Киеве.

“.. взяли кровь - ПЦР тест. Он будет готов, учитывая вал анализов, не ранее 2-3 дней. Повторяю, врачи сами говорят: экспресс-тест - абсолютно не информативен. Поэтому всех с симптомами, учитывая мой контакт с депутатами 17 числа в Раде, тех, кто вернулся в Украину, - госпитализируют. Наши врачи - молодцы. Александровская клиника - подготовлена“, - написала Стешенко.

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По ее словам, пациентов в больницу привозят на “скорых“, которые потом тщательно дезинфицируют. С подозрением - изолируют в отдельные боксы.

Сделали рентген, но о результатах я смогу узнать только завтра утром. Лекарства просят купить через родных и передать через спецокно. Пока только от простуды и жаропонижающие. В случае пневмонии - отдельно. Кормят. Не болейте! А я надеюсь, мой тест будет отрицательным, - написала журналист.

Напомним, народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Александр Лукашев заявил, что анализ не показал наличия коронавируса в его организме.

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