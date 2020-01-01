Нардеп Лукашев проверился на коронавирус: что показал анализ

Нардеп отметил, что обратился к врачам.

Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Александр Лукашев заявил, что анализ не показал наличия коронавируса в его организме.

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Слухи о своей болезни он опроверг на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, на данный момент анализ не обнаружил у него коронавируса.

Однако я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37, - сообщил Лукашев.

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Кроме того, народный депутат уточнил, что в период февраля-марта за границей не находился, на согласительном совете 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта не был.

Напомним, сегодня СМИ писали, что депутат от ОПЗЖ заразился коронавирусом. По информации журналистов, у депутата из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь” Александра Лукашева зафиксировали заражение коронавирусом.

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