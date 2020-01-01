Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардеп Лукашев проверился на коронавирус: что показал анализ

Комментариев: 0
Нардеп отметил, что обратился к врачам.
Александр Лукашев
Александр Лукашев
facebook.com/ukr.alexandr.lukashev

Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Александр Лукашев заявил, что анализ не показал наличия коронавируса в его организме.

Читай также: Нардеп от "Слуги народа" Горбенко заразился вирусом COVID-19

Слухи о своей болезни он опроверг на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, на данный момент анализ не обнаружил у него коронавируса.

Однако я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37, - сообщил Лукашев.

Читай также: В Украину въехал инфицированный коронавирусом, - ГПСУ

Кроме того, народный депутат уточнил, что в период февраля-марта за границей не находился, на согласительном совете 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта не был.

Напомним, сегодня СМИ писали, что депутат от ОПЗЖ заразился коронавирусом. По информации журналистов, у депутата из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь” Александра Лукашева зафиксировали заражение коронавирусом.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Лукашев, коронавирус, тест на коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь