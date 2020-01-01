Премьер должен приструнить «Укрпочту» в ее желании наживаться на лекарствах, - Соколовская

Желание «Укрпочты» заполучить очередную монополию, на этот раз в сегменте почтовой доставки лекарств, несет не меньшую угрозу здоровью и жизням украинцев нежели коронавирусная инфекция. Такого мнения придерживается политический эксперт, журналист Янина Соколовская.

Эксперт убеждена, что в случае принятия Кабмином постановления, разрешающего доставку через «эксклюзивного» почтового оператора в лице «Укрпочты» лекарств, купленных в интернете, приведет к усугублению ситуации. Один оператор может не справиться со столь большими объемами перевозок и необоснованно завысить тарифы.

«Мы видим, что из этой ситуации пытается «выварить» свое «Укрпочта». Хотя это и без того очень странная организация, которая своими действиями вызывает массу вопросов. Фактически «Укрпочта» стала уничтожителем украинской печатной прессы, так как именно ее тарифы на доставку прессы и монополизм в этом сегменте привели к закрытию печатных изданий. Получается, что с одной стороны, заявления премьера о переговорах с МВФ, поиске дополнительных средств на борьбу с инфекцией, в итоге упираются в непродуманные самоличные действия ряда членов Кабмина, которые ведут себя, мягко говоря, странно - не из соображений общего дела, а, скорее, личной выгоды и пиара. В итоге, «Укрпочта» вновь станет супер-пупер монополистом, который будет уничтожать все вокруг. Как показывает пример уничтожения печатных СМИ, «Укрпочта» не торгуется, высасывая для себя максимальную выгоду из своей монополии», - полагает Соколовская.

По словам эксперта, циничные попытки «Укрпочты» создать и подмять под себя очень привлекательный рынок в условиях коронавирусной эпидемии, а также лоббистские действия определенных министров обязан пресечь премьер-министр.

«В Украине, как всегда, сложилась парадоксальная ситуация, когда министры – это одна история, а правительство – история другая. Если лично к Шмыгалю, как технократу, претензий нет, действия отдельных министров не поддаются никакой критике. Министр здравоохранения и министр внутренних дел реально вышли из берегов и творят, что хотят. Аваков пугает украинцев такими мерами, которых не может быть даже в ситуации ЧП. Емец вообще заявил, что все пенсионеры умрут. А теперь вот эта история с доставкой лекарств «Укрпочтой». Надеюсь, что премьер этого попросту не позволит», - резюмировала Янина Соколовская.