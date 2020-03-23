"Оставайтесь дома": Зеленский записал новое обращение к нации

Президент отметил самоотверженный труд врачей и призвал украинцев не прибавлять медикам работы.

Украинская медицина находится далеко не в идеальном состоянии, однако украинские медики демонстрируют невероятную выдержку и верность клятве Гиппократа. Об этом в очередном видеообращении к нации заявил президент Владимир Зеленский.

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“Я думаю, вы прекрасно понимаете, что нам досталась в наследство далеко не идеальная медицина. Но она держится, имея самое ценное – людей. Это наши украинские медики,“ - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что даже самые богатые страны мира откровенно говорят о неготовности своих медицинских систем выдержать большие нагрузки. Поэтому задача номер один – минимизировать распространение вируса. Президент в очередной раз призвал украинцев соблюдать карантин и помочь медикам в их борьбе с коронавирусом.

Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе или от усталости. Или будут вынуждены выбирать – кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране – оставайтесь дома, - заявил президент.

Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях – Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Таким образом, режим ЧС действует в девяти регионах Украины.

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