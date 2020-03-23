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"Оставайтесь дома": Зеленский записал новое обращение к нации

Комментариев: 5
Президент отметил самоотверженный труд врачей и призвал украинцев не прибавлять медикам работы.
Зеленский попросил украинцев оставаться дома
Зеленский попросил украинцев оставаться дома
кадр из видео

Украинская медицина находится далеко не в идеальном состоянии, однако украинские медики демонстрируют невероятную выдержку и верность клятве Гиппократа. Об этом в очередном видеообращении к нации заявил президент Владимир Зеленский.

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“Я думаю, вы прекрасно понимаете, что нам досталась в наследство далеко не идеальная медицина. Но она держится, имея самое ценное – людей. Это наши украинские медики,“ - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что даже самые богатые страны мира откровенно говорят о неготовности своих медицинских систем выдержать большие нагрузки. Поэтому задача номер один – минимизировать распространение вируса. Президент в очередной раз призвал украинцев соблюдать карантин и помочь медикам в их борьбе с коронавирусом.

Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе или от усталости. Или будут вынуждены выбирать – кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране – оставайтесь дома, - заявил президент.

Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях – Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Таким образом, режим ЧС действует в девяти регионах Украины.

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Теги: Зеленский, президент, коронавирус, карантин, врачи, Китай, самолет
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Комментариев (5)
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БийКацапів    23.03.2020, 19:04
Оценка:  +1
БийКацапів
Так как ты КРЫСЕНЫШ собираешься помочь украинским семьям, которые сидят в карантине дома и бе работы, и бе денег?
Мы понимаем, что ты свою зарплату получишь в любом случае. , также как и наши депутаты.
БийКацапів    23.03.2020, 18:44
Оценка:  +2
БийКацапів
У нас теперь есть Президент-в-записи.
Долго ж он видео обращение записывал
БийКацапів    23.03.2020, 18:43
Оценка:  +2
БийКацапів
Насколько я помню, он так плотно Скалецкую обнимал, что теперь появляется только на видео записи.
ВосставшийИзБана    23.03.2020, 18:42
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Ну да. Вы сидите по домам, а мы тут сейчас втихаря все за вас порешаем.
БийКацапів    23.03.2020, 18:40
Оценка:  +2
БийКацапів
Тут откуда не возьмись, появился ...
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