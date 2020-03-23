СБУ заявила о выявлении 38 распространителей фейков о коронавирусе

В Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию российской стороны публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении COVID-19 в Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины в течение недели обнаружили 38 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе COVID-19. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник 23 марта.

Отмечается, что несколько человек нарушили серьезные статьи Уголовного кодекса Украины. В частности, сегодня в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию российской стороны публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении COVID-19 в Украине.

"Призвал он и к нарушению конституционного строя в Украине, а соответствующие задачи поступали к украинцу от "куратора" из Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Для нагнетания паники житель Днепра делал фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках, фиксировал работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей.

Среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Служба безопасности Украины опровергла его, как недостоверный.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 УК) решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

Ранее в Украине выявили шесть человек, распространявших фейки о коронавирусе в Одессе, в Черновицкой и Луганской областях.

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