Зеленский рассказал, для чего могут ввести чрезвычайное положение

Президент в очередной раз обратился к украинцам.

В Украине может быть введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Такое решение может быть принято для защиты жизни и здоровья украинцев, а не для принятия непопулярных решений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам 23 марта.

Читай также: Замглавы Харьковского облсовета заболел коронавирусом

Президент отметил, что те, кто пытаются получить от данной ситуации политический хайп - по сути занимаются мародерством.



“Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам“, - сказал Владимир Зеленский.





Напомним,президент призвал украинцев оставаться дома.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.