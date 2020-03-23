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Зеленский рассказал, для чего могут ввести чрезвычайное положение

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Президент в очередной раз обратился к украинцам.
Президент Владимир Зеленсский
Президент Владимир Зеленсский
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В Украине может быть введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Такое решение может быть принято для защиты жизни и здоровья украинцев, а не для принятия непопулярных решений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам 23 марта.

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Президент отметил, что те, кто пытаются получить от данной ситуации политический хайп - по сути занимаются мародерством. 

“Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам“, - сказал Владимир Зеленский.



Напомним,президент призвал украинцев оставаться дома.

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Теги: Зеленский, карантин, Коронавирус
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Комментариев (1)
БийКацапів    23.03.2020, 19:06
Оценка:  +1
БийКацапів
Так как ты КРЫСЕНЫШ собираешься помочь украинским семьям, которые сидят в карантине дома и бе работы, и бе денег?
Мы понимаем, что ты свою зарплату получишь в любом случае. , также как и наши депутаты.
Или тебе наплевать на народ ?
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