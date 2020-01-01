Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Снег, землетрясение и звезды шоу-бизнеса: фото дня

Комментариев: 0
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 23 марта 2020 года.
В Хорватии произошло землетрясение
В Хорватии произошло землетрясение
Cмотрите фотогалерею фото дня 23 марта 2020
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 23 марта.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как согласительный совет Рады провели в видеорежиме. 
 
В Киеве произошел мощный взрыв и случилось серьезное ДТП с машиной инкассаторов. А Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение.
 
Смотрите также, как британка похудела на 30 кг из-за отмененного свидания, а Белла Хадид прикрыла голую грудь бутербродом.
 
В сети появилось фото незрячей Дианы Гурцкой без очков, а у Евгения Петросяна родился ребенок. Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко выздоровела, а рэпера высмеяли за фото с туалетной бумагой.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: звезды шоу-бизнеса, ДТП, Землетрясения, фото, фоторепортаж, Коронавирус, фото дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь