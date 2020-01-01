Снег, землетрясение и звезды шоу-бизнеса: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 23 марта 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 23 марта.

Вашему вниманию представляем кадры, как согласительный совет Рады провели в видеорежиме.

В Киеве произошел мощный взрыв и случилось серьезное ДТП с машиной инкассаторов. А Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение.

Смотрите также, как британка похудела на 30 кг из-за отмененного свидания, а Белла Хадид прикрыла голую грудь бутербродом.

В сети появилось фото незрячей Дианы Гурцкой без очков, а у Евгения Петросяна родился ребенок. Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко выздоровела, а рэпера высмеяли за фото с туалетной бумагой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet