Снег, землетрясение и звезды шоу-бизнеса: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 23 марта 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 23 марта.
Вашему вниманию представляем кадры, как согласительный совет Рады провели в видеорежиме.
В Киеве произошел мощный взрыв и случилось серьезное ДТП с машиной инкассаторов. А Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение.
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В сети появилось фото незрячей Дианы Гурцкой без очков, а у Евгения Петросяна родился ребенок. Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко выздоровела, а рэпера высмеяли за фото с туалетной бумагой.
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