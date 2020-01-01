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Минюст заявил о резкой активизации рейдеров во время карантина

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Злоумышленники решили, что во время карантина Минюст не будет препятствовать рейдерству.
Денис Малюська
Денис Малюська
Denis Malyuska/Facebook

За время карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса, многократно выросло число попыток рейдерства. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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“Отдельные таланты почему-то решили, что на время карантина Офис противодействия рейдерству не сможет эффективно защищать собственность. Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестр даже без подгрузки каких-либо документов“, - написал глава Минюста.

За последнюю неделю путем внесения изменений в государственные реестры состоялось такое же количество рейдерских атак, сколько их было за 4 месяца прошлого года. По словам Малюськи, рейдерам закрывают доступ к реестрам, а собственность возвращают владельцам.

Как и договаривались, вы остаетесь дома, а мы защищаем вашу собственность! Если дома не останетесь, мы тоже, конечно, защитим, но лучше оставайтесь, - резюмировал министр юстиции.

Напомним, в Украине заявили об активизации рейдеров во время карантина. Сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Опендатабот заявил, что в Украине активизировались рейдеры.

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Теги: рейдеры, рейдерство, Минюст, Малюська
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