Пускать в Украину будут только после теста на COVID-19

По указанию Кабинета министров МИД занимается организацией проведения тестирования на коронавирус на границе.

МИД разрабатывает механизм проверки на коронавирус на границе ГПСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что скоро въезд в Украину будет возможен только после тестирования на коронавирус, пишет в понедельник, 23 марта, Liga.net.

"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", - сказал он.

Сейчас механизм только отрабатывается. Министр отметил, что тестирование на границе возможно только при наличии тестов.

МИД занимается этим вопросом, поскольку правительство поручило ведомству курировать иностранные закупки для борьбы с коронавирусом.

Также в МИД заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев, кто хочет, вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.