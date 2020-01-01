Пускать в Украину будут только после теста на COVID-19
По указанию Кабинета министров МИД занимается организацией проведения тестирования на коронавирус на границе.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что скоро въезд в Украину будет возможен только после тестирования на коронавирус, пишет в понедельник, 23 марта, Liga.net.
"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", - сказал он.
Сейчас механизм только отрабатывается. Министр отметил, что тестирование на границе возможно только при наличии тестов.
МИД занимается этим вопросом, поскольку правительство поручило ведомству курировать иностранные закупки для борьбы с коронавирусом.
Также в МИД заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев, кто хочет, вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.
В то же время в Минздраве заявили, что скорая помощь не сможет тестировать на коронавирус.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент