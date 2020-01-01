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Пускать в Украину будут только после теста на COVID-19

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По указанию Кабинета министров МИД занимается организацией проведения тестирования на коронавирус на границе.
МИД разрабатывает механизм проверки на коронавирус на границе
МИД разрабатывает механизм проверки на коронавирус на границе
ГПСУ
 
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что скоро въезд в Украину будет возможен только после тестирования на коронавирус, пишет в понедельник, 23 марта, Liga.net.
 
"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", - сказал он.
 
Сейчас механизм только отрабатывается. Министр отметил, что тестирование на границе возможно только при наличии тестов.
 
МИД занимается этим вопросом, поскольку правительство поручило ведомству курировать иностранные закупки для борьбы с коронавирусом.
 
Также в МИД заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев, кто хочет, вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.
 
В то же время в Минздраве заявили, что скорая помощь не сможет тестировать на коронавирус.
 
 
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Теги: МИД Украины, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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