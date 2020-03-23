На Донбассе обстрелян грузовик ВСУ, двое раненых

Обороняющиеся подразделения сил ООС применили имеющиеся огневые средства и дали врагу адекватный ответ, заверили в штабе.

У пострадавших военных осколочные ранения Бригада им. Константина Острожского / Facebook

Двое украинских военнослужащих были ранены в результате попадания ракеты сепаратистов из ПТРК в грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продукты питания. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединеных сил в понедельник, 23 марта.

Отмечается, что автомобиль попал под обстрел возле поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области. У военных осколочные ранения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Обороняющиеся подразделения сил ООС применили имеющиеся огневые средства и дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Всего с начала нынешних суток на Донбассе зафиксировали шесть вражеских обстрелов. Кроме ПТРК, сепаратисты применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Огонь велся возле Авдеевки, Водяного и Новотошковского (три раза).

Напомним, за сутки 22 марта сепаратисты на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Тогда украинские военные не пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet