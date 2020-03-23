В Украине десятки подозрений на коронавирус

По ряду случаев уже есть негативные результаты тестов. В частности, в Житомирской области не подтвердились пять подозрений.

В Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской, Запорожской и Житомирской областях проводят тесты на коронавирус у лиц с подозрением на заражение. Также появляются негативные результаты тестов, сообщает в понедельник, 23 марта, Укринформ.

Так, из Ивано-Франковской области на исследование коронавирусной инфекции отправили 38 образцов биоматериала, из них в пяти случаях подтвердился Covid-19, остальные анализы ожидают. Об этом на брифинге в Ивано-Франковске рассказал главный государственный санитарный врач в области Руслан Савчук.

В Сумской области у 10 человек подозревают коронавирусную инфекцию. Биоматериалы у них взяты, ожидаются результаты тестов Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов.

По его словам, сейчас в области имеются 125 тест-систем для определения коронавируса.

"У нас имеются экспресс-тесты в районах области. В Шостке было приобретено 50 экспресс-тестов, в Кролевце - 25, в Конотопе - 10, в Ахтырке - 25, в областной инфекционной больнице - 15 экспресс-тестов. Сегодня будет, я думаю, из министерства какое-то перераспределение, нам обещают тест-системы, которые смогут более качественно поставить или опровергнуть диагноз "коронавирусная инфекция", - рассказал Кравцов.

В Херсонской области подозрение на коронавирус зарегистрировано у 10 человек. Результаты анализа по трем из них должны поступить из Киева сегодня.

Об этом на брифинге 23 марта заявил председатель облгосадминистрации Юрий Гусев.

В Запорожской области под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус находятся 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Отмечается, что 14 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена.

Позже заместитель начальника ГУ Запорожский областной лабораторный центр МЗ Александр Мащак заявил, что по двум из 19 подозреваемых на заражение коронавирусом уже есть результаты тестов - у них коронавируса не обнаружили.

У пяти пациентов с Житомирщины, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, Covid-19 не обнаружили. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.

"Сообщаем, что по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра, методом ПЦР, подозрение на Covid-19 у двух больных из города Житомир, двух больных из Бердичевского района и одного из Коростенского района - не подтвердилось", - говорится в сообщении.

Утром лабораторный центр информировал, что принял в работу биологический материал от четверых больных из Бердичева, Коростеня и двух больных из Житомира.

Напомним, сегодня стало известно, что в Ивано-Франковске умерла пенсионерка с подозрением на COVID-19.

Также сегодня стали известны результаты проверки нардепов на COVID-19.

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