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Зеленский отсрочил призыв в армию

Комментариев: 1
Глава государства поручил на месяц отложить увольнение в запас срочников и призыв новобранцев.
Призыв отложили на месяц
Призыв отложили на месяц
Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский перенес весенний призыв и увольнение в запас военных срочной службы с апреля-июня на май-июль 2020 года. Соответствующий указ был подписан и опубликован на сайте главы государства в понедельник, 23 марта.

Указом вносятся соответствующие изменения в указ №13 от 16 января Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году.

Также Кабмину поручили привести свои акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу в день опубликования.

Ранее сообщалось, что Минобороны отложило весенний призыв в армию в связи с введением общенационального карантина.

Весенний призыв должен был пройти в апреле-июне. В армию должны призвать почти 16,5 тысяч человек.

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Теги: призыв, Владимир Зеленский, призывники, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
i-Вес    23.03.2020, 20:20
Оценка:  -4
i-Вес
Во сейчас срочники воют - на месяц дембель сдвинули...
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