В ОП оценили затраты на борьбу с COVID-19

Государство готово взять на себя часть расходов бизнеса на фонд зарплаты. Сейчас разрабатывается новый пакет законопроектов о поддержке бизнеса в этот период.

Борьба с коронавирусом обойдется Украине в $3,5-4 млрд. Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе онлайн-дискуссии, организованной Европейской бизнес ассоциацией в понедельник, 23 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что у Зеленского рассчитывают увеличить финансирование от МВФ почти вдвое.

"Только на борьбу с коронавирусом мы уже ожидаем дополнительную потребность в размере порядка $3,5-4 млрд. Это те расчеты, которые мы обсуждаем, в том числе с МВФ. Речь идет и о закупке средств защиты, о финансировании медицины, о дополнительной оплате врачам", - сказала Ковалив.

По ее словам, в настоящее время власти разрабатывают новый пакет законопроектов о поддержке бизнеса в период борьбы с коронавирусом.

"Прежде всего это будет касаться изменений в Трудовой кодекс и трудовые отношения, чтобы легализовать и удаленное место работы, и индивидуальный график работы - все те вопросы, с которыми к нам поступают онлайн-обращения от бизнеса", - пояснила Ковалив.

Рассматривается также возможность частичной компенсации и более гибкого регулирования больничных и простоев.

"Государство будет готово взять на себя часть этих расходов на фонд зарплаты и разделить эти расходы", - сказала замглавы Офиса президента.

Она также отметила, что принятый на прошлой неделе пакет законов о поддержке бизнеса обойдется госбюджету в 10 млрд грн.

По словам Ковалив, Министерство финансов разрабатывает изменения в государственный бюджет на 2020 год, в котором должно быть предусмотрено сокращение расходов на $1,7 млрд.

"Из бюджета будут дофинансировать и Фонд соцстраха (...), и Фонд безработицы. Мы уже сейчас планируем увеличение финансирования этих фондов через увеличение дефицита госбюджета. Плюс мы увеличим расходную часть на около $1,7 млрд, или где-то на 51 млрд грн. Большинство статей бюджета, начиная от содержания чиновников, будет сокращено, много программ будут сокращены. Мы будем максимально ужимать госбюджет по всем расходам", - сказала она.

Ковалив рассказала также о планах на период от трех до шести месяцев урезать зарплаты отдельных органов, которые были рыночными и высокими.

Напомним, бизнес предложил власти шаги для предотвращения кризиса. Они содержатся в обращении ряда бизнес-сообществ к властям.

Ранее сообщалось, что COVID-19 нанес больший ущерб, чем кризис 2008 года, хотя специалисты пока не берутся называть какие-либо цифры.

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