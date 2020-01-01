Медики проверили пассажиров поезда из Риги

У пяти человек обнаружили повышенную температуру и сделали экспресс-тест на коронавирус.

У пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, коронавируса не обнаружено. Об этом вечером в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что все пассажиры прошли температурный скрининг.

"У пяти человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. Результаты быстрых тестов на COVID-19 во всех пяти пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время выполнения проверки поезд оставался на санитарной остановке.

Все эвакуированные подписали обязательную информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.

Ранее сообщалось, что в Киеве не выпускают пассажиров поезда из Риги из-за коронавируса.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Киев прибыли пять поездов из польского Перемышля. Во время остановки во Львове всем пассажирам провели температурный скрининг, в ходе которого были выявлены заболевшие, семерых госпитализировали.

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