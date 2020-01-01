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Во Львовской области ввели режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации начнет действовать с полуночи вторника. Подробности пообещали сообщить чуть позже.
На Львовщине ввели режим ЧС
На Львовщине ввели режим ЧС

Во Львове и области со вторника, 24 марта, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом вечером в понедельник сообщает пресс-служба городского совета.

"С 00.00 24 марта, во Львове и области - чрезвычайная ситуация! Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также пообещали позже сообщить детали.

Напомним, Кабмин на внеочередном заседании в понедельник принял решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Отметим, в Верховной Раде обсуждают возможность введения режима ЧП. Данный вопрос могут рассмотреть на внеочередном заседании на этой неделе, но, по данным СМИ, большинство нардепов против такого решения.
 

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Теги: Львов, Львовская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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