У "слуги народа" подтвердился коронавирус

Симптомы у Руслана Горбенко проявились 19 марта, а 17 марта он находился на внеочередном заседании Рады.

У народного депутата из фракции Слуги народа Руслана Горбенко подтвердился коронавирус. Для постановки диагноза парламентарий делал тест трижды. О результатах анализов вечером в понедельник, 23 марта, сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук на странице в Facebook.

"Сегодня у нашего коллеги, нардепа от Слуги народа Руслана Горбенко, выявлен коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить, Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. Поэтому сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - написала Кравчук.

По ее словам, симптомы у Руслана проявились только 19 марта. Она предположила, что 17 марта на внеочередном заседании Рады он еще не мог заразить коллег. Однако круг его близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. А Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Горбенко, на заседание в последние 14 дней не собирался.

Сегодня днем сообщалось, что нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко сдал три теста на коронавирус, один из которых оказался положительным. Результат третьего теста на тот момент не был известен.

Также сегодня стали известны результаты проверки нардепов на COVID-19.

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