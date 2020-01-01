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В Тернопольской области второй случай COVID-19

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Зараженный мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.
В Украине растет число зараженных COVID-19
В Украине растет число зараженных COVID-19
 
В Тернопольской области зафиксировали второй случай заражения новым коронавирусом. Об этом 23 марта сообщил Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.
 
На данный момент известно, что это житель Монастырысского района.
 
Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.
 
 
Напомним, сегодня подтвердили первый случай заражения в Закарпатской области. Кроме того, коронавирус обнаружили у нардепа из фракции Слуга народа Руслана Горбенко и чиновника Харьковского облсовета.
 
Ранее сообщалось, что на утро 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая COVID-19, из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

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Теги: Тернопольская область, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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