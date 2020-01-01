В Тернопольской области второй случай COVID-19

Зараженный мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

В Тернопольской области зафиксировали второй случай заражения новым коронавирусом. Об этом 23 марта сообщил Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.

На данный момент известно, что это житель Монастырысского района.

Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на утро 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая COVID-19, из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

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