В Тернопольской области второй случай COVID-19
Зараженный мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.
В Тернопольской области зафиксировали второй случай заражения новым коронавирусом. Об этом 23 марта сообщил Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.
На данный момент известно, что это житель Монастырысского района.
Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.
Напомним, сегодня подтвердили первый случай заражения в Закарпатской области. Кроме того, коронавирус обнаружили у нардепа из фракции Слуга народа Руслана Горбенко и чиновника Харьковского облсовета.
Ранее сообщалось, что на утро 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая COVID-19, из них три закончились смертью и один - выздоровлением.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент