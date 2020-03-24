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В Украине рекордно снизили цену на газ в марте

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Оптовая цена на природный газ уменьшится на 14% по сравнению с февралем. Это самый низкий показатель с 2016 года, подчеркнули в Нафтогазе.
В марте подешевеет газ для населения
В марте подешевеет газ для населения
Корреспондент.net
 
В марте оптовая цена на газ для населения снизится на 14% по сравнению с февралем и составит 3,4 гривны за кубометр (без учета НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку). Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Кабинета министров.
 
"В условиях карантина и развертывания экономического кризиса правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев", - подчеркнули в Кабмине.
 
Так, оптовая цена на природный газ, которую правительство и Нафтогаз обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце.
 
"Это позволит региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
 
Как уточнил Нафтогаз в Twitter, такая цена на газ в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Она является самой низкой с 2016 года.
 
"Цена рассчитывается по формуле, которую определяет Кабмин. Основным индикативом являются результаты биржевых торгов на газовом хабе ТТF. Однако в марте на внутреннем рынке Украины появился новый индикатор. Оператор газотранспортной системы провел тендер на значительный объем газа, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на газ. Поэтому именно на этот индикатор мы ориентировались при расчете цены на газ", - отметили в компании.
 
В Нафтогазе напомнили, что согласно правительственным правилам, компания поставляет газ ПСО через посредников.
 
"Надеемся, что частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии рыночным снижением и она не будет превышать 4,3 гривны за кубометр", - отметили в компании.
 
Ранее глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что в ближайшие два-три года в Европе будут сохраняться низкие цены на газ. Как известно, к европейским котировкам привязана цена на газ для Украины.
 

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Теги: Украина, газ, Нафтогаз, цена на газ, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПродувКротов    24.03.2020, 00:34
Оценка:  +6
ПродувКротов
Нифигасе, целых 14 %. А на Евро-хабах цена на газ упала на 200% в связи с теплой зимой. НА 200%, а не на каких то сраных 14%, и никто не орет от радости. Обычное будничное явление.
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