В Украине рекордно снизили цену на газ в марте

В марте оптовая цена на газ для населения снизится на 14% по сравнению с февралем и составит 3,4 гривны за кубометр (без учета НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку). Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"В условиях карантина и развертывания экономического кризиса правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев", - подчеркнули в Кабмине.

Так, оптовая цена на природный газ, которую правительство и Нафтогаз обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце.

"Это позволит региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как уточнил Нафтогаз в Twitter , такая цена на газ в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Она является самой низкой с 2016 года.

"Цена рассчитывается по формуле, которую определяет Кабмин. Основным индикативом являются результаты биржевых торгов на газовом хабе ТТF. Однако в марте на внутреннем рынке Украины появился новый индикатор. Оператор газотранспортной системы провел тендер на значительный объем газа, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на газ. Поэтому именно на этот индикатор мы ориентировались при расчете цены на газ", - отметили в компании.

В Нафтогазе напомнили, что согласно правительственным правилам, компания поставляет газ ПСО через посредников.

"Надеемся, что частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии рыночным снижением и она не будет превышать 4,3 гривны за кубометр", - отметили в компании.