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В Украине пока нет необходимости вводить ЧП - премьер

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В настоящее время достаточно мер по введению чрезвычайной ситуации в регионах, подчеркнул Денис Шмыгаль.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
kmu.gov.ua
 
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Такое мнение он высказал 23 марта в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканала ICTV.
 
"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня распространение коронавируса в Украине является достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы", - отметил глава Кабмина.
 
Он подчеркнул, на данный момент достаточно тех мер, которые власти вводят в регионах.
 
При этом Шмыгаль отметил, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться.
 
На 23 марта Кабмин утвердил режим чрезвычайной ситуации в девяти областях: Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Киевской, Донецкой, Черкасской областях и городе Киеве.
 
Напомним, глава Минздрава Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране.
 
Ранее Корреспондент.net разбирался, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения.

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Теги: Украина, чрезвычайное положение, Коронавирус, чрезвычайная ситуация, Коронавирус в Украине, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ГyнВсемогущий    24.03.2020, 01:10
Оценка:  -2
ГyнВсемогущий
Очень жаль.Опыт Китая похоже вас ничему не научил.Тогда готовьтесь к итальянскому сценарию.
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