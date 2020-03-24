В Украине пока нет необходимости вводить ЧП - премьер

В настоящее время достаточно мер по введению чрезвычайной ситуации в регионах, подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Такое мнение он высказал 23 марта в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканала ICTV.

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня распространение коронавируса в Украине является достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы", - отметил глава Кабмина.

Он подчеркнул, на данный момент достаточно тех мер, которые власти вводят в регионах.

При этом Шмыгаль отметил, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться.

На 23 марта Кабмин утвердил режим чрезвычайной ситуации в девяти областях: Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Киевской, Донецкой, Черкасской областях и городе Киеве.

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