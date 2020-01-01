В МОЗ поступили данные о 10 новых случаях COVID-19

Информацию о новых зараженных коронавирусом проверят и обнародуют утром 24 марта, подчеркнул замминистра здравоохранения.

На понедельник, 23 марта, поступила информация о десяти новых случаях коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение дня имеем десять новых случаев коронавируса. Эти данные уточнят завтра в 9.00 утра", - указал Ляшко.

Напомним, на утро 23 марта МОЗ подтвердил 73 случая заражения коронавирусом, из них: два в Днепропетровской области, один - в Донецкой, два - в Житомирской (один летальный), пять - в Ивано-Франковской (один летальный), пять - в Киевской области, один - в Тернопольской, 25 - в Черновицкой (один летальный); один - в Черкасской, два - во Львовской и 29 - в Киеве.

Позже стало известно о первом случае заражения в Закарпатской области, а также о втором зараженном в Тернопольской области

Кроме того, коронавирус обнаружили у нардепа из фракции Слуга народа Руслана Горбенко и чиновника Харьковского облсовета.

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