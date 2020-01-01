Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов

Президентскую стипендию получат сын Вячеслава Веремия и дочь Дмитрия Лабуткина. Указ подписан 23 марта.

Глава государства Владимир Зеленский утвердил президентские стипендии детям журналистов, погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей. Соответствующий указ №101/2020 он подписал 23 марта.

В документе указано, что стипендии президента Украины назначены Максиму Веремию, 2009 года рождения, сыну журналиста Вячеслава Веремия, и Кире Лабуткиной, 2010 года рождения, дочери журналиста Дмитрия Лабуткина.

Севастопольский военный журналист, капитан-лейтенант Дмитрий Лабуткин погиб 16 февраля 2015 года вместе с разведгруппой ВСУ в районе Дебальцево после обстрела колонны, которой ночью вывозили раненых в направлении Артемовска.

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