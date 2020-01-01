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Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов

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Президентскую стипендию получат сын Вячеслава Веремия и дочь Дмитрия Лабуткина. Указ подписан 23 марта.
Владимир Зеленский подписал указ о стипендиях детям погибших журналистов
Владимир Зеленский подписал указ о стипендиях детям погибших журналистов
president.gov.ua
 
Глава государства Владимир Зеленский утвердил президентские стипендии детям журналистов, погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей. Соответствующий указ №101/2020 он подписал 23 марта.
 
В документе указано, что стипендии президента Украины назначены Максиму Веремию, 2009 года рождения, сыну журналиста Вячеслава Веремия, и Кире Лабуткиной, 2010 года рождения, дочери журналиста Дмитрия Лабуткина.
 
Напомним, журналист Вячеслав Веремий был убит 9 февраля 2014 года во время Евромайдана в центре Киева.
 
Севастопольский военный журналист, капитан-лейтенант Дмитрий Лабуткин погиб 16 февраля 2015 года вместе с разведгруппой ВСУ в районе Дебальцево после обстрела колонны, которой ночью вывозили раненых в направлении Артемовска.

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Теги: журналист, Журналисты, указ, Президент Украины, погиб, убит, стипендия, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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