Президент призвал проводить богослужения онлайн

Людям очень нужна вера, но сейчас нужно минимизировать распространение вируса, отметил глава государства.

Президент Владимир Зеленский в связи с распространением коронавируса призвал глав всех церковных конфессий проводить богослужения без присутствия верующих. Об этом глава государства заявил в видеообращении 23 марта.

"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей - ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", - отметил Зеленский.

Также он в очередной раз призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим", - указал президент.

Зеленский подчеркнул, что задача номер один - минимизировать распространение вируса.

Напомним, в обращении к гражданам президент анонсировал новые поставки медицинских средств из Китая, Южной Кореи и других стран. Также он ответил на критику в адрес возможного введения чрезвычайного положения в Украине.

Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины (ПЦУ) ввела ограничения на проведение богослужений в храмах в связи с общенациональным карантином. На 23 марта Минздрав подтвердил 73 случая заражения коронавирусом, из них три - летальные. Вечером в понедельник замминистра здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что поступила информация о десяти новых случаях коронавируса, но ее проверят и обнародуют утром 24 марта.

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