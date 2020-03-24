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Президент призвал проводить богослужения онлайн

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Людям очень нужна вера, но сейчас нужно минимизировать распространение вируса, отметил глава государства.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский в связи с распространением коронавируса призвал глав всех церковных конфессий проводить богослужения без присутствия верующих. Об этом глава государства заявил в видеообращении 23 марта.
 
"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей - ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", - отметил Зеленский.
 
Также он в очередной раз призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
 
"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим", - указал президент.
 
Зеленский подчеркнул, что задача номер один - минимизировать распространение вируса.
 
Напомним, в обращении к гражданам президент анонсировал новые поставки медицинских средств из Китая, Южной Кореи и других стран. Также он ответил на критику в адрес возможного введения чрезвычайного положения в Украине.
 
Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины (ПЦУ) ввела ограничения на проведение богослужений в храмах в связи с общенациональным карантином.

На 23 марта Минздрав подтвердил 73 случая заражения коронавирусом, из них три - летальные.

Вечером в понедельник замминистра здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что поступила информация о десяти новых случаях коронавируса, но ее проверят и обнародуют утром 24 марта.

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Теги: церковь, президент, обращение, служба, Владимир Зеленский, Коронавирус, верующие, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ГунВсемогущий    24.03.2020, 07:08
Оценка:  -2
ГунВсемогущий
Батюшка Зе,я уже включил на компе запись колокольного звона.К молитве готов.
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