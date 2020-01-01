Украина ожидает решения МВФ насчет финпомощи в течение двух недель

Деньги будут направлены в госбюджет. Украина ведет переговоры об увеличении в два раза той программы, которую обсуждали в конце 2019 года.

В офисе президента ожидают финального решения МВФ о выделении средств Украине в течение двух недель. Об этом заявила замглавы ОП Юлия Ковалив в эфире программы Свобода слова на ICTV во вторник, 24 марта.

По словам Ковалив, финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет.

"В течение следующей недели-двух мы со своей стороны, как Украина, финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда", - сказала замглавы ОП.

"Собственно, что мы сегодня обсуждаем с МВФ. В первую, это увеличение объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, это то, что эти средства нужны в первую очередь в бюджете - там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу", - добавила Ковалив.

Ранее сообщалось, что Кабмин ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга. Украина конкурирует со многими государствами мира за дешевый финансовый ресурс для бюджета, подчеркнул премьер-министр.

Как писали СМИ, Украина рассчитывает на 10 млрд долларов МВФ. Фонд разработал механизмы ускоренного кредитования для стран, но Украина рассматривает другой вариант - программу EFF.

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