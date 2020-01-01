Итоги 23 марта: Запрет на выезд из Украины и отмена призыва в армию

Кабмин запретил выезд из страны в целях туризма; президент отменил весенний призыв в армию: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В МОЗ поступили данные о 10 новых случаях COVID-19

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на понедельник, 23 марта, поступила информация о десяти новых случаях COVID-19 в Украине, однако ее нужно проверить. Обновленные данные появятся утром 24 марта.

Зеленский отсрочил призыв в армию

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения в запас военных срочной службы с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Во Львовской области ввели режим ЧС

Во Львове и области с 24 марта вводится режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Кабмин утвердил решения региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Ивано-Франковской и Киевской областях и городе Киеве.

Тесты на COVID-19 будут доставлены во все области до конца понедельника

В Офисе президента заявили, что Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции более чем на десять дней.

Их привез из Китая самолет ВСУ. Кроме 250 тысяч тест-систем, в Украину доставили 80 тысяч респираторов и десять тысяч комбинезонов защиты для врачей и медиков скорой помощи.

Кроме того ожидаются еще несколько поставок медицинских средств.

Кабмин запретил украинцам выезжать за границу с туристической целью

Правительство с 12.00 24 марта вводит запрет на выезд из Украины с туристической целью. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок.

В свою очередь Министерство иностранных дел призвало украинцев за границей вернуться на родину на протяжении пяти дней в связи с тем, что все больше стран вводит строгие карантинные меры из-за коронавируса.

Стало известно о переносе Олимпиады

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства и вице-президент МОК Дик Паунд заявил о том, что Олимпийские игры будут перенесены. По его словам, детали еще обговаривают, но Игры не начнутся 24 июля.

Зеленский ответил на критику введения ЧП в Украине

Президент Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение по ситуации с коронавирусом, в котором ответил на обвинения некоторых политиков в связи с возможным введением чрезвычайного положения в стране.

Он призвал не “заниматься политическим хайпом“ и подчеркнул, что любые шаги власти имеют целью “сохранить жизнь и здоровье украинцев“.

Ранее за введение чрезвычайного положения в стране выступил глава Минздрава Илья Емец.

САП открыла производство на чиновников Кабмина из-за экспорта масок

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по факту возможной служебной халатности Кабинета министров из-за мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук якобы проигнорировал требование СНБО запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов.

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