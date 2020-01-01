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Под Тернополем провели дезинфекцию церкви, где настоятель заболел COVID-19

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В храм Пресвятого Сердца Христова УГКЦ пришли спасатели в защитных костюмах и обработали поверхности опрыскивателями.
В Залищиках продезинфицировали церковь, где коронавирусом заболел настоятель
В Залищиках продезинфицировали церковь, где коронавирусом заболел настоятель
tr.dsns.gov.ua

В Залещиках Тернопольской области дезинфицировали храм Пресвятого Сердца Христова Украинской греко-католической церкви, где ранее у настоятеля подтвердился коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области во вторник, 24 марта.

"Личным составом 15 ДПРЧ, в защитных костюмах и масках, с помощью опрыскивателей, осуществлено дезинфицирующим обработку поверхностей церковных мебели специальным дезраствором", - сказано в сообщении.

 
 

Напомним, что ранее Тернопольская область ввела режим ЧС. Накануне у жителя области подтвердили коронавирус, он находится в изоляции. В области решили ввести чрезвычайную ситуацию.

Затем в области зафиксировали второй случай COVID-19. Зараженный мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

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Теги: церковь, Тернопольская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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