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В Одессе останавливают общественный транспорт

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Воспользоваться транспортом смогут только отдельные категории граждан.
В Одессе ограничивают работу общественного транспорта
В Одессе ограничивают работу общественного транспорта
EPA/UPG

В Одессе вводят ограничения на работу общественного транспорта. Теперь им смогут воспользоваться только те граждане, которые работают на предприятиях, а также обеспечивают жизнедеятельность города. Об этом сообщил мэр города Одесса Геннадий Труханов в своем видеообращении. 

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Мы хотели сделать так, чтобы без определенной шоковой терапии упорядочить пассажирские перевозки. Обратились к пожилым людям, льготникам, чтобы они по возможности не пользовались общественным транспортом, так как введены ограничения по количеству находящихся в салоне - не более 10 человек. К сожалению, эта мера и наши обращения остались без должного внимания, - заявил мэр.

По словам Труханова, после этого городские власти были вынуждены ограничить движение общественного транспорта.

Мы приняли решение перевести весь транспорт и частных перевозчиков в режим специального транспорта. В первую очередь он будет перевозить людей, которые едут к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно с 26 марта в связи с ограничительными мерами, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции, приостанавливается работа общественного транспорта. Также власти запретили детям выходить на улицу без сопровождения взрослых. 

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Теги: Одесса, Общественный транспорт, Остановка, Мэр
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