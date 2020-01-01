Во Львовской области введен режим ЧС из-за коронавируса

Ситуация вышла на региональный уровень.

Во Львовской области ситуация с распространением коронавируса вышла на региональный уровень. Поэтому местные власти решили ввести режиму чрезвычайного положения в области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По результатам заседания комиссии принято решение определить ситуация, сложившуюся на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом как чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня, - сказано в сообщении.

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И.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько рассказал, что на данный момент по результатам лабораторных исследований во Львовской области есть официально подтвержденный случай коронавируса, что является основанием для введения чрезвычайной ситуации и разработки плана соответствующего реагирования.

Комиссия решила ввести в области ЧС с 00:01 часов 24 марта.

Все органы переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации, - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, президент призвал проводить богослужения онлайн. Людям очень нужна вера, но сейчас нужно минимизировать распространение вируса, отметил глава государства.

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