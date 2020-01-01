Как не сойти с ума во время самоизоляции: Инструкции от МОЗ
МОЗ дали украинцам несколько советов о том, как сохранить психическое здоровье и не впасть в депрессию из-за нехватки общения и физической активности во время карантина. Карантин действует на всей территории Украины. Советы Минздрав опубликовал у себя в Facebook.
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Так, в МОЗ порекомендовали бороться с одиночеством при помощи онлайн-общения, просмотров сериалов, настольных игр и прочтением книг. В случае депрессии из-за недостатка физической активности рекомендуется заняться спортом дома, найти интересное хобби или просто самосовершенствоваться.
Также в Минздраве сказали, что не стоит закупать большое количество продуктов впрок, так как дефицита продуктов питания не предвидится.
Заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье, критически относитесь к информации СМИ. Доверяйте надежным источникам, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области введен режим ЧС из-за коронавируса. По результатам лабораторных исследований во Львовской области есть официально подтвержденный случай коронавируса, что является основанием для введения чрезвычайной ситуации и разработки плана соответствующего реагирования.
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