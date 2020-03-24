Движемся к сотне: В Украине 84 случая заражения коронавирусом

МОЗ обнародовало свежие данные.

Министерство охраны здоровья Украины обнародовало свежие данные касательно ситуации с распространением коронавируса в стране.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Сейчас коронавирус обнаружен в:

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)

м. Киев - 29 случаев;

Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовская область - 2 случая;

Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)

Черкасская область - 1 случай.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19

Напомним, по Киеву разъезжает оригинальный автомобиль в защитной маске. Правила карантина соблюдаются на ура.

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