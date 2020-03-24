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Движемся к сотне: В Украине 84 случая заражения коронавирусом

Комментариев: 1
МОЗ обнародовало свежие данные.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Министерство охраны здоровья Украины обнародовало свежие данные касательно ситуации с распространением коронавируса в стране.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Сейчас коронавирус обнаружен в:

  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
  • м. Киев - 29 случаев;
  • Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
  • Черкасская область - 1 случай.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19

Напомним, по Киеву разъезжает оригинальный автомобиль в защитной маске. Правила карантина соблюдаются на ура.

 

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Теги: коронавирус, МОЗ, Минздрав
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Комментариев (1)
alex-zol    24.03.2020, 10:40
Оценка:  -22
alex-zol
жопомойна патриотична сотня, скоро будет.
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