Движемся к сотне: В Украине 84 случая заражения коронавирусом
Министерство охраны здоровья Украины обнародовало свежие данные касательно ситуации с распространением коронавируса в стране.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.
Сейчас коронавирус обнаружен в:
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
- м. Киев - 29 случаев;
- Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
- Львовская область - 2 случая;
- Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
- Черкасская область - 1 случай.
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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19
Напомним, по Киеву разъезжает оригинальный автомобиль в защитной маске. Правила карантина соблюдаются на ура.
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