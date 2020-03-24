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Власти создают стабилизационный фонд на 200 млрд

Комментариев: 12
Данных средств будет достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров и тех, кто потеряет работу, считает Шмыгаль.
Ресурсы для стабилизационного фонда есть, заверил премьер
Ресурсы для стабилизационного фонда есть, заверил премьер
kmu.gov.ua

В связи с кризисной ситуацией из-за распространения коронавируса в Украине будет создан Стабилизационный фонд на 200 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.

"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что будет создан экспертный стратегический совет, который будет нарабатывать решения для наиболее мягкого прохождения кризиса и начала развития после его завершения.

По словам Шмыгаля, сейчас Украина находится на более сильных позициях, чем это было во время предыдущих финансовых кризисов.

 

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Теги: глобальный экономический кризис, финансовый кризис, Кабмин Украины, Коронавирус, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Lyonya-Space    24.03.2020, 11:13
Оценка:  +10
Lyonya-Space
Посмотрите видео "Андрей Илларионов в гостях у Гордона".
Там начиная с 2ч. 15 мин. от начала просмотра всё чётко сказано о нашей нынешней власти...
Печально смотреть и слушать всё это, но это правда...
Lyonya-Space    24.03.2020, 11:15
Оценка:  +11
Lyonya-Space
В ютубе оно пропало, если не появилось, то есть на ресурсе "Каспаров, ру". Это передача мартовская 2020 года, кажется от 16.03.2020
Путин-Xyйло    24.03.2020, 11:16
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Лично Я все что .ру - не смотрю!
Lyonya-Space    24.03.2020, 11:22
Оценка:  +8
Lyonya-Space
Не всё то что "ру" - гуано?
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 11:23
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
2 Путин-Xyйло

А напрасно. Есть много интересного.
Путин-Xyйло    24.03.2020, 11:08
Оценка:  +13
Путин-Xyйло
"Хотелка" министра Универсальных дел аВавкАва исполняется. Следеющим шагом будет перестать платить зарплату бюджетникам, кроме мусоров?
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 11:10
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Мусора наколядуют.
Путин-Xyйло    24.03.2020, 11:15
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Это не шутка. Аваков предложил Шмыгу "программу" - перевести все средства из бюджета в стабилиз. фонд, прекратить выплаты всем бюджетникам кроме МВС, Нац.Гвардии, МЧС, и медикам, увеличить дефицит гос. бюджета на 200 млрд и пр.
Все о финансах и ни слова о практических мерах!
Что это по Вашему?
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 11:24
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Госпереворот.
Lyonya-Space    24.03.2020, 11:06
Оценка:  +12
Lyonya-Space
А бабки где возьмёт, напечатает или в известной шухлядке азарова?
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 11:03
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
Умник. Сейчас, когда ситуация УЖЕ напряженная, он предлагает ныкать бабло.
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 11:05
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Просто гений экономики. С таким руководством мы обречены ..... на экономическое чудо!
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