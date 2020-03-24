Власти создают стабилизационный фонд на 200 млрд

Данных средств будет достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров и тех, кто потеряет работу, считает Шмыгаль.

В связи с кризисной ситуацией из-за распространения коронавируса в Украине будет создан Стабилизационный фонд на 200 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.

"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что будет создан экспертный стратегический совет, который будет нарабатывать решения для наиболее мягкого прохождения кризиса и начала развития после его завершения.

По словам Шмыгаля, сейчас Украина находится на более сильных позициях, чем это было во время предыдущих финансовых кризисов.

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