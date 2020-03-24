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В Николаеве пьяные копы справили нужду на чужое авто и устроили стрельбу

Комментариев: 1
Появились детали инцидента.
Фото из места событий
Фото из места событий
novosti-n.org

В субботу, 21 марта, николаевские копы устроили пьяную драку со стрельбой. 

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Об этом сообщает издание Новости N.

По предварительной информации, оружие применили полицейские-спецназовцы, которые сначала справили малую нужду на чужое авто. Затем правоохранители начали стрелять в хозяина автомобиля, который сделал им замечание.

По данным СМИ, один из участников конфликта в состоянии алкогольного опьянения достал пистолет и стал целиться в хозяина авто. Тот попытался отбежать, но получил несколько пуль в спину. Очевидцы вызвали "скорую" и полицию.

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Патрульные, которые прибыли на место инцидента, задержали стрелка. Им оказался старший лейтенант полиции роты спецназа. Второй участник конфликта - сержант полиции. Он скрылся из места происшествия, но был задержан позже. Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняют следователи ГБР.

Напомним, пьяный коп расстрелял коллегу в Запорожье. Полицейский выстрелил в коллегу и пытался вместе со своим руководством выдать произошедшее за самоубийство.

 

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Теги: пьяные полицейские, стрельба, полиция, инцидент
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    24.03.2020, 11:22
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Авакоff_ская "рЫгформа" МВД в действии!
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