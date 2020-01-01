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Мы приостанавливаем оппозиционность к власти - Тимошенко о коронавирусе

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"Батькивщина" намерена оказывать помощь власти в связи с пандемией COVID-19.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
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Лидер парламентской фракции “Батькивщина“, народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что ее партия временно останавливает свою оппозиционность к власти из-за ситуации с коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу “Свободы слова“ на ICTV.

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Тимошенко обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и заявила, что политсила понимает, с какими вызовами нынешняя власть столкнулась из-за пандемии коронавируса. В связи с этим партия “приостанавливает оппозиционность“ и намерена оказывать поддержку правительству и президенту.

“Господин премьер-министр, я совершенно точно понимаю, какой сейчас ком проблем лег на плечи украинской власти. И поэтому наша команда сознательно решила приостановить оппозиционность, приостановить вообще любые политические пикетирования, противостояния. Мы сейчас приняли решение сделать все, чтобы помочь и вам и правительству и президенту. Всеми нашими знаниями и возможностями, как в этой ситуации проходить такой трудный этап нашей жизни“, - отметила Тимошенко.



Напомним, у Зеленского рассказали, почему не могут ввести чрезвычайное положение.

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Теги: Тимошенко, Батькивщина, коронавирус
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