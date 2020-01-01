Зараженный священник контактировал с полутысячей человек – МВД

Тернопольский священник, зараженный COVID-19, за неделю контактировал с около 500 людьми, сообщили правоохранители.

В Тернопольской области священник Олег Винников, который заразился коронавирусом, по данным полиции, контактировал ориентировочно с 500 лицами. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире программы Свобода слова.

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“Олег Винников, это священнослужитель из Тернопольской области, он 19 марта был госпитализирован, сейчас лежит в реанимации Тернопольской городской больницы. Мы посчитали в полиции, что он за неделю контактировал с около 500 людьми. Он был на церковных службах, он отправлял погребальный обряд, и сейчас мы ищем этих людей“, - сказал Геращенко.

Он также призвал всех тех, кто контактировал с этим священнослужителем из Тернопольской области, оставаться дома, а еще лучше – звонить врачам, если у них появятся симптомы болезни, поскольку эти граждане могли от него заразиться.

В этом нет ничего постыдного, он не знал на тот момент, что он болен, когда общался с вами, - подчеркнул Геращенко.

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В то же время он заверил относительно структуры МВД, что “мы работаем стабильно, с четким планом и понимаем, что нам делать“.

Задача правоохранительной структуры государства, - это сохранение стабильности, безопасности, обеспечения карантинных мероприятий, и мы это делаем каждый день, - уточнил Геращенко.

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Также Геращенко сообщил, что народный депутат Сергей Шахов, который заразился коронавирусом, контактировал с около 80 людьми, и это только те, кого установили.

Тот же Шахов, перед тем как понял, что он тяжело болен, общался с около 80 людьми, и это только те, которых удалось установить, и кто после сообщения по телевидению пришел сдавать тесты, - сказал Геращенко.

Выступление Антона Геращенко на "Свободе слова". Комментарий о священнике с 7:50:

Напомним, что ранее Тернопольская область ввела режим ЧС. Накануне у жителя области подтвердили коронавирус, он находится в изоляции. В области решили ввести чрезвычайную ситуацию.

Затем в области зафиксировали второй случай COVID-19. Зараженный мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

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