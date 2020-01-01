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В “Борисполь” прибыла украинка с подозрением на коронавирус

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Ее немедленно госпитализировали.
Женщину госпитализировали
Женщину госпитализировали
МВД

В аэропорт "Борисполь" из страны Европейского союза прибыла украинка, у которой заподозрили смертельный коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

Женщину немедленно отправили в одну из больниц Киева для дальнейшего обследования и изоляции.

У гражданки Украины по прилету в "Борисполь" обнаружили симптомы коронавируса... Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, прибыла эвакуационным рейсом из стран ЕС, - сказано в сообщении.

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В МВД отметили, что женщина хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть аэропорт, несмотря на требования врачей. Однако после разъяснительной работы о необходимости обследования ее все же направили в одну из больниц Киева.

Напомним, в Украине 84 случая заражения коронавирусом. Министерство охраны здоровья Украины обнародовало свежие данные касательно ситуации с распространением коронавируса в стране.

 

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Теги: коронавирус, аэропорт, Борисполь, вирус
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