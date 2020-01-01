За время пандемии в Украину вернулись 72 тысячи человек

Украинцы возвращаются домой со всего мира.

По состоянию на вечер понедельника 23 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 из-за рубежа в Украину вернулись 72 305 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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В настоящее время на карантине за границей находятся более 150 граждан Украины. Больше всего - в Польше (105 человек). Также украинцы попали в карантин на территории Австралии, Бразилии, Вьетнама, Катара, Китая, Молдовы, США, ФРГ и других стран.

По данным МИД, 21 гражданин Украины сейчас проходят лечение от коронавируса за рубежом. В Германии – 5 человек, в Доминиканской республике – 4, Омане – 3, Польше – 2, Италии – 2 и в других странах.

К текущему моменту известно о шестерых гражданах Украины успешно вылечившихся от коронавируса за пределами нашей страны, еще трое - умерли.

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Напомним, по данным МОЗ, по состоянию на 10 утра 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

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