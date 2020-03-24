В 2020 году ВВП Украины упадет на 5% - Офис президента

5-процентное сокращение экономики в ОП считают оптимистичным исходом.

В 2020 году падение украинского ВВП из-за пандемии коронавируса может составить около 5%. Такой прогноз озвучила заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив в ходе онлайн-дискуссии “Сovid-19“, организованной Европейской бизнес ассоциацией, пишет lb.ua.

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“При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году“, - сказала она.

Ковалив добавила, что из-за нестабильности ситуация меняется каждый день и сложно строить макроэкономические прогнозы.

Напомним, по данным МОЗ, по состоянию на 10 утра 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

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