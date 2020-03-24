Украинские мажоры хотели провести карантин в Вене путем обмана: детали

Молодые люди соврали родителям, что их не пустили в самолет украинские дипломаты.

Молодые и богатые украинцы по собственному желанию не хотели эвакуироваться из Вены и для этого соврали родителям, что их не пустили на борт самолета из-за указания посольства Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал наш посол в Австрии Александр Щерба.

Дипломат рассказал, что 21 марта, в посольство обратились возмущенные родители, которые обвинили ведомство в том, что их детей не пустили на борт самолета в Украину. Они также грозились пожаловаться на бесчинства в МИД.

Начали разбираться. Выяснилось, что группа молодых - ну очень молодых - людей решила провести карантин в Вене, без бдительного ока родителей. А чтобы в глазах родителей иметь весомую причину, решила придумать историю. Свалить все на посольство. Мол, и в аэропорт нас не пустили, и билеты кому-то не тому продали, - рассказал посол.

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Щерба рассказал, что по состоянию на сегодняшний день удалось вернуть в Украину одну девушку, остальные пока остаются в Вене.

Завтра рейс на самолет! В 14:00! В аэропорт всех пускают! Билеты продаются онлайн! Спешите! Консул, которого вы оклеветали, предоставит вам всю необходимую помощь! - проинформировал посол.

Напомним, за время пандемии в Украину вернулись 72 тысячи человек. Украинцы возвращаются домой со всего мира.

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