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Украинские мажоры хотели провести карантин в Вене путем обмана: детали

Комментариев: 2
Молодые люди соврали родителям, что их не пустили в самолет украинские дипломаты.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
МОЗ/Facebook

Молодые и богатые украинцы по собственному желанию не хотели эвакуироваться из Вены и для этого соврали родителям, что их не пустили на борт самолета из-за указания посольства Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал наш посол в Австрии Александр Щерба.

Дипломат рассказал, что 21 марта, в посольство обратились возмущенные родители, которые обвинили ведомство в том, что их детей не пустили на борт самолета в Украину. Они также грозились пожаловаться на бесчинства в МИД.

Начали разбираться. Выяснилось, что группа молодых - ну очень молодых - людей решила провести карантин в Вене, без бдительного ока родителей. А чтобы в глазах родителей иметь весомую причину, решила придумать историю. Свалить все на посольство. Мол, и в аэропорт нас не пустили, и билеты кому-то не тому продали, - рассказал посол.

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Щерба рассказал, что по состоянию на сегодняшний день удалось вернуть в Украину одну девушку, остальные пока остаются в Вене.

Завтра рейс на самолет! В 14:00! В аэропорт всех пускают! Билеты продаются онлайн! Спешите! Консул, которого вы оклеветали, предоставит вам всю необходимую помощь! - проинформировал посол.

Напомним, за время пандемии в Украину вернулись 72 тысячи человек. Украинцы возвращаются домой со всего мира.

 

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Теги: коронавирус, эвакуация, дипломат
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    24.03.2020, 13:24
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Почему не указано кто их предки: папа, мама. Вот это было бы интересно!
ПродувКротов    24.03.2020, 13:11
Оценка:  +2
ПродувКротов
Дурики, Вена -один из эпицентров пандемии этого долбанного КОВИД 19.
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