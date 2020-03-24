Украина на этой неделе переходит на летнее время

Стрелки часов переводятся на час вперед в последнее воскресенье месяца.

В это воскресенье, 29 марта, в три часа ночи по киевскому времени Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов переведут на один час вперед. Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на официальном сайте.

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В Министерстве отмечают, что летнее время вводится в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины“. Постановление учитывает порядок исчисления времени, действующий в странах Европы с 1996 года.

Согласно постановлению правительства, на территории Украины действует следующий порядок времяисчисления: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Напомним, ранее Минздрав опубликовал советы, чем заняться во время самоизоляции и не впасть в депрессию. Бороться с одиночеством при помощи онлайн-общения, просмотров сериалов, настольных игр и прочтением книг.

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