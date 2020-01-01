Глава Минздрава Емец не собирается в отставку

Пресс-секретарь Емца опроверг слухи об отставке министра.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец работает практически в круглосуточном режиме и не намерен уходить в отставку. Об этом сообщил его пресс-секретарь Артем Дегтяренко, пишет Интерфакс-Украина.

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"Мы с министром вчера говорили. Позиция министра такова, что он пришел во власть, чтобы провести медицинскую реформу, для того, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса. Мы работаем почти в круглосуточном режиме, работаем усилено, для того, чтобы достичь этих поставленных задач. Министр здравоохранения Илья Емец не собирается в отставку", - сказал Дегтяренко.



Напомним,Емец попросил ВР ввести режим чрезвычайного положения.

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