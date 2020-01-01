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Новые случаи коронавируса выявлены в Житомире

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Пациенты госпитализированы в инфекционное отделение больницы, ожидаются результаты из лаборатории.
В Житомире новые случаи заражения
В Житомире новые случаи заражения
пресс-служба Слуги народа

В Житомире выявлены еще два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник, 24 марта, мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.

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Он сначала сообщил об одном новом случае заражения коронавирусом, а потом написал о двух.

“Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили. То есть, всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента)“, - написал он.
 
facebook.com/sukhomlyn.sergey
 

Напомним, по данным МОЗ, по состоянию на 10 утра 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

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Теги: вирус, Житомир, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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