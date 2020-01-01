Новые случаи коронавируса выявлены в Житомире

Пациенты госпитализированы в инфекционное отделение больницы, ожидаются результаты из лаборатории.

В Житомире выявлены еще два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник, 24 марта, мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.

Читай также: В Черновицкой области выявили 13 новых больных COVID-19 Он сначала сообщил об одном новом случае заражения коронавирусом, а потом написал о двух. Он сначала сообщил об одном новом случае заражения коронавирусом, а потом написал о двух.



“Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили. То есть, всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента)“, - написал он.

facebook.com/sukhomlyn.sergey

Напомним, по данным МОЗ, по состоянию на 10 утра 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

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