В Чернигове останавливают общественный транспорт

Троллейбусы будут возить только работников стратегических предприятий, имеющих спецпропуска.

В Чернигове троллейбусы больше не будут обслуживать всех желающих Киевпастранс/Фейсбук

В Чернигове готовятся дополнительные изменения, которые будут касаться использования общественного транспорта в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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По словам городского главы, общественный транспорт будет работать в том же режиме как сейчас еще 2 дня: 25 и 26 марта. С 27 марта троллейбусы уже будут только доставлять работников к предприятиям. Они будут на линиях с 06.00 по 09.00, а затем с 16.00 по 20.00, и вход будет только по специальным временным удостоверениям. Это будут нерегулярные перевозки, поэтому платить за проезд будут все пассажиры, в т. ч. льготники. Цена билета – обычная.

Временные удостоверения для проезда будут выданы работникам критически важных объектов, а также магазинов, аптек, военных и других силовых структур, налоговой, органов управления. Мэр отметил, что в этот перечень вошли городские службы, от которых зависит жизнеобеспечение города.

Напомним, по данным МОЗ, по состоянию на 10 утра 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

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