9 человек с симптомами COVID-19 умерли в одной больнице "ЛНР" - разведка

Власти оккупантов скрывают масштабы эпидемии коронавируса.

Оккупационные власти так называемых "народных республик" скрывают истинное количество заболевших и умерших от коронавирусной болезни и пытаются убедить местное население, что в"Д/ЛНР" нет COVID-19. Об этом информирует пресс-службы Министерства обороны со ссылкой на разведданные ГУР.

Читай также: В Черновицкой области выявили 13 новых больных COVID-19

По информации украинской разведки, террористы скрывают от местных жителей информацию, что инфекционные отделения военных и гражданских больниц переполнены больными с симптомами COVID-19. Оккупанты также скрывают рост числа погибших с диагнозами острого респираторного заболевания.



"На прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли 9 человек. Однако, по заключению патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах", - сообщили в ведомстве.



Напомним, украинские мажоры хотели провести карантин в Вене путем обмана

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.