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9 человек с симптомами COVID-19 умерли в одной больнице "ЛНР" - разведка

Комментариев: 3
Власти оккупантов скрывают масштабы эпидемии коронавируса.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Оккупационные власти так называемых "народных республик" скрывают истинное количество заболевших и умерших от коронавирусной болезни и пытаются убедить местное население, что в"Д/ЛНР" нет COVID-19. Об этом информирует пресс-службы Министерства обороны со ссылкой на разведданные ГУР.

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По информации украинской разведки, террористы скрывают от местных жителей информацию, что инфекционные отделения военных и гражданских больниц переполнены больными с симптомами COVID-19. Оккупанты также скрывают рост числа погибших с диагнозами острого респираторного заболевания.

"На прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли 9 человек. Однако, по заключению патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах", - сообщили в ведомстве. 

Напомним, украинские мажоры хотели провести карантин в Вене путем обмана

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Теги: разведка, коронавирус, ОРДЛО
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Комментариев (3)
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ПродувКротов    24.03.2020, 14:20
Оценка:  +10
ПродувКротов
Фотография к статье явно не удачная. Больницы в ОРДЛО все разграбленные и находятся в ужасающем состоянии. Нет ни окон ни дверей, ни лекарств , ни врачей.
толян04    24.03.2020, 14:35
Оценка:  -8
толян04
это ты пишеш глядя больницу из своего окна в своем селе?))
ПродувКротов    24.03.2020, 14:52
Оценка:  +2
ПродувКротов
Вы и сами знаете , как выглядят больницы у на российских оккупантов Все, у кого на вашей поганой россии есть деньги, едут лечиться на Запад
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