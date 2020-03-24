В Украине подтверждены 97 случаев COVID-19 – Минздрав

Количество зараженных в Украине вплотную приблизилось к сотне.

Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. В целом уже заразились 97 человек. Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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“За минувшие сутки у нас были зарегистрированы 11 новых случаев. Из них десять в Киевской области и 1 в Тернопольской. Вместе с тем, сегодня уже подтверждены 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном, это контактные люди, которые контактировали с предыдущими случаями. Которых у нас было 25 случаев в Черновицкой области. Поэтому динамика у нас увеличивается. Мы имеем сегодня уже 97 случаев на момент проведения брифинга“, - заявил Ляшко.

По его словам, исследования проводятся как экспресс-тестами, которые уже показывают определенные позитивные результаты, так и вирусологическими лабораториями Минздрава. Также есть ряд других лабораторий, в которые будут привлечены к проведению исследований, если ситуация в стране перейдет к более широкому масштабу.

Напомним, Минздрав призвал украинцев носить защитные маски. Маски уже появились в украинских аптеках.

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