Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине подтверждены 97 случаев COVID-19 – Минздрав

Комментариев: 1
Количество зараженных в Украине вплотную приблизилось к сотне.
Количество зараженных в Украине быстро растет
Количество зараженных в Украине быстро растет
Горсовет Радомышля/Фейсбук

Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. В целом уже заразились 97 человек. Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Читай также: Киев могут закрыть на въезд и выезд, - Кличко

“За минувшие сутки у нас были зарегистрированы 11 новых случаев. Из них десять в Киевской области и 1 в Тернопольской. Вместе с тем, сегодня уже подтверждены 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном, это контактные люди, которые контактировали с предыдущими случаями. Которых у нас было 25 случаев в Черновицкой области. Поэтому динамика у нас увеличивается. Мы имеем сегодня уже 97 случаев на момент проведения брифинга“, - заявил Ляшко.

По его словам, исследования проводятся как экспресс-тестами, которые уже показывают определенные позитивные результаты, так и вирусологическими лабораториями Минздрава. Также есть ряд других лабораторий, в которые будут привлечены к проведению исследований, если ситуация в стране перейдет к более широкому масштабу.

Напомним, Минздрав призвал украинцев носить защитные маски. Маски уже появились в украинских аптеках.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Минздрав, Виктор Ляшко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Арсений_Авакян    24.03.2020, 14:28
Оценка:  +3
Арсений_Авакян
Процесс пошел.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь