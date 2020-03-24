В Запорожье молодая женщина выпила средство для прочистки труб

Появились детали инцидента.

На улице Победы в Запорожье 33-летняя женщина случайно выпила средство для прочистки труб. Ей немедленно вызвали скорую помощь.

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Об этом пишет местное издание Индустриалка, ссылаясь на медиков.

Известно, что на месте работала реанимационная бригада скорой помощи.

Как сообщает областной Центр скорой помощи и медицины катастроф, пострадавшую с химическими ожогами ротовой полости госпитализировали.

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По предварительной информации, это был несчастный случай, а не попытка суицида.

Напомним, в Киеве с 12 этажа больницы выпал пациент. Сообщается, что пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии.

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