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В Запорожье молодая женщина выпила средство для прочистки труб

Комментариев: 2
Появились детали инцидента.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
1news.zp.ua

На улице Победы в Запорожье 33-летняя женщина случайно выпила средство для прочистки труб. Ей немедленно вызвали скорую помощь.

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Об этом пишет местное издание Индустриалка, ссылаясь на медиков.

Известно, что на месте работала реанимационная бригада скорой помощи.

Как сообщает областной Центр скорой помощи и медицины катастроф, пострадавшую с химическими ожогами ротовой полости госпитализировали.

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По предварительной информации, это был несчастный случай, а не попытка суицида.

Напомним, в Киеве с 12 этажа больницы выпал пациент. Сообщается, что пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии.

 

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Теги: несчастный случай, скорая помощь, химические ожоги
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Комментариев (2)
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Gular    24.03.2020, 15:13
Оценка:  +1
Gular
Епт...
Колишній-східняк    24.03.2020, 15:09
Оценка:  +15
Колишній-східняк
Я решил попробовать, бутылку взял открыл....
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