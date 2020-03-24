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Из Киева в Москву отправится спецпоезд с россиянами - СМИ

Комментариев: 5
Украина эвакуирует из России своих граждан, а в Москву отправит россиян, которые захотят уехать.
Поезд Киев-Москва совершит эвакуационный рейс
Поезд Киев-Москва совершит эвакуационный рейс
gooddays.ru

В субботу, 28 марта, из Киева в Москву отправится спецпоезд, который должен отвезти в Россию находящихся в Украине российсикх граждан. Обратным рейсом он заберет украинцев, застрявших в РФ в из-за отмены регулярного железнодорожного сообщения в связи с коронавирусом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на одного из организаторов эвакуационной миссии.

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“28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный состав Укрзализныци для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане РФ, пожелавшие вернуться на Родину“, - сказал журналистам источник.

Предполагается, что состав прибудет по графику поезда № 5/6 утром в Москву, а вечером отправится в обратном направлении. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.

Напомним, Путин в защитном костюме и респираторе посетил больницу, где лежат больные вирусом COVID-19. В сеть попало видео президента РФ в защитном костюме.

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Теги: Москва, Россия, поезд, эвакуация, коронавирус, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Арсений_Авакян    24.03.2020, 18:58
Оценка:  +1
Арсений_Авакян
А до Киева они как добираться будут?
ПродувКротов    24.03.2020, 19:12
Оценка:  +3
ПродувКротов
Самолетом. Вчера еще внутренние рейсы летали.
direktor_b    24.03.2020, 18:37
Оценка:  +5
direktor_b
Россиян вывозить желательно только грузом двести.
wr777    24.03.2020, 19:05
Оценка:  +4
wr777
+100
Lyonya-Space    24.03.2020, 18:09
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Правильно, вату на веретено!
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