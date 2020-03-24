Из Киева в Москву отправится спецпоезд с россиянами - СМИ

Украина эвакуирует из России своих граждан, а в Москву отправит россиян, которые захотят уехать.

В субботу, 28 марта, из Киева в Москву отправится спецпоезд, который должен отвезти в Россию находящихся в Украине российсикх граждан. Обратным рейсом он заберет украинцев, застрявших в РФ в из-за отмены регулярного железнодорожного сообщения в связи с коронавирусом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на одного из организаторов эвакуационной миссии.

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“28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный состав Укрзализныци для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане РФ, пожелавшие вернуться на Родину“, - сказал журналистам источник.

Предполагается, что состав прибудет по графику поезда № 5/6 утром в Москву, а вечером отправится в обратном направлении. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.

Напомним, Путин в защитном костюме и респираторе посетил больницу, где лежат больные вирусом COVID-19. В сеть попало видео президента РФ в защитном костюме.

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