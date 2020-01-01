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В “Борисполь” прибывают эвакуированные: что там происходит

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Всех прибывших проверяют медики.
В "Борисполе" проводят экспресс-тестирование
В "Борисполе" проводят экспресс-тестирование
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Все пассажиры, которые прибывают в международный аэропорт “Борисполь”, проходят обязательную медицинскую проверку на наличие симптомов смертельного коронавируса.

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Об этом сообщает украинская служба ВВС, которая ведет прямую трансляцию из места событий.

На месте проводят экспресс-тестирование. Процедура длится несколько минут. Цель этих мероприятий - предотвращение распространения коронавируса.

По информации журналистов, проверяют пассажиров, прибывших "из угрожающих направлений".

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К слову, с 24 марта правительство прекратило деятельность всех аэропортов в Украине, кроме "Борисполя". Сейчас прибытия - с одного терминала, а вылет - с другого.

Напомним, в “Борисполь” прибыла украинка с подозрением на коронавирус. Ее немедленно госпитализировали.

 

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Теги: аэропорт, Борисполь, коронавирус, эвакуация
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