МВД не нашло доказательств заражения молдавских паломников в Украине

Полиция проверила заявление молдавского премьера о том, что восемь молдаван заразились Covid-19 в Почаевской лавре.

Украинские правоохранители проверяют информацию о том, что восемь граждан Молдовы, у которых был обнаружен коронавирус, перед тем посещали Почаевскую лавру. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции Тернопольской области.

Читай также: Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом - СМИ

Отмечается, что после появления в СМИ информации о молдавских паломниках, заразившихся после посещения Почаевской лавры, сотрудники полиции встретились с настоятелем и другими служителями лавры.

По их утверждению, в последнее время на территории монастыря не было зафиксировано ни одной автобусной экскурсии. Приезжали только отдельные паломники на легковых автомобилях. И никаких людей с характерными признаками вирусной инфекции никто не видел, - заявили в областной полиции.

Читай также: Минздрав допускает применение силы для контроля карантина

Также, по словам правоохранителей, на территории Почаевской лавры работает медицинский кабинет, ответственные работники постоянно дезинфицируют помещения монастыря и храмов на территории лавры.

На период объявленной на Тернопольщине чрезвычайной ситуации все экскурсии в лаврских помещений приостановлены.

Читай также: В Украине подтверждены 97 случаев COVID-19 – Минздрав

Правоохранители также отмечают, что по словам опрошенных местных медиков, ни жители города, ни лица, посещавшие Почаевский монастырь, с жалобами на ОРВИ или другие вирусные заболевания к ним не обращались.

Напомним, вчера премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что у восьми членов группы молдавских паломников, посетивших Почаевский монастырь в Украине, по возвращении домой обнаружили Covid-19. По его словам, заразиться могли все, кто ехал в одном автобусе с этими паломниками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.