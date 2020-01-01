Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила
В СБУ назвали основные правила кибербезопасности для украинцев. Правоохранители напомнили, что опасным является не только СOVID-19, но и компьютерные вирусы. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
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“Мы собрали для вас советы по информационной безопасности. Некоторые из них довольно простые, однако действенные. Впрочем, как и мытье рук помогает остановить распространение короновируса, так и простая гигиена в информационном пространстве поможет уберечь ваши данные“ - отметили правоохранители.
Следите за информационной “гигиеной“
- Получайте информацию из официальных источников.
- Не распространяйте фейки про СOVID-19. За это предусмотрена административная ответственность.
- Ограничьте комментирование фейковой информации.
- Не используйте служебные почтовые ящики для частного общения.
- Не пользуйтесь запрещенными сервисами.
Как защитить свои социальные сети:
- Лучшая защита - сложный пароль, состоящий из 8 символов (букв и цифр разного регистра).
- Ограничьте доступ к конфиденциальной информации в настройках социальной сети.
- Не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты.
- Включите двухфакторную аутентификацию.
- Не открывайте подозрительные файлы от неизвестных аккаунтов.
- Остерегайтесь призывов публиковать личные данные.
Как обеспечить безопасность устройств:
- Регулярно делайте резервное копирование важных файлов.
- Блокируйте устройства сразу после завершения работы.
- Устанавливайте приложения только с официальных сервисов.
- Не пользуйтесь неизвестными Wi-Fi. Отключите функцию Автоматического подключения к Wi-Fi.
- Установите режим конфиденциальности и безопасности для веб-сайтов.
- Регулярно обновляйте системы защиты для вашего устройства.
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