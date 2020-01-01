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Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила

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Правоохранители рассказали, как украинцам обеспечить кибербезопасность у себя дома.
Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила
Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила
СБУ

В СБУ назвали основные правила кибербезопасности для украинцев. Правоохранители напомнили, что опасным является не только СOVID-19, но и компьютерные вирусы. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

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“Мы собрали для вас советы по информационной безопасности. Некоторые из них довольно простые, однако действенные. Впрочем, как и мытье рук помогает остановить распространение короновируса, так и простая гигиена в информационном пространстве поможет уберечь ваши данные“ - отметили правоохранители.

Следите за информационной “гигиеной“

  • Получайте информацию из официальных источников.
  • Не распространяйте фейки про СOVID-19. За это предусмотрена административная ответственность.
  • Ограничьте комментирование фейковой информации. 
  • Не используйте служебные почтовые ящики для частного общения.
  • Не пользуйтесь запрещенными сервисами.

Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила
Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила
СБУ

Как защитить свои социальные сети:

  • Лучшая защита - сложный пароль, состоящий из 8 символов (букв и цифр разного регистра).
  • Ограничьте доступ к конфиденциальной информации в настройках социальной сети.
  • Не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты.
  • Включите двухфакторную аутентификацию. 
  • Не открывайте подозрительные файлы от неизвестных аккаунтов.
  • Остерегайтесь призывов публиковать личные данные. 

Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила
Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила
СБУ

Как обеспечить безопасность устройств:

  • Регулярно делайте резервное копирование важных файлов.
  • Блокируйте устройства сразу после завершения работы.
  • Устанавливайте приложения только с официальных сервисов.
  • Не пользуйтесь неизвестными Wi-Fi. Отключите функцию Автоматического подключения к Wi-Fi.
  • Установите режим конфиденциальности и безопасности для веб-сайтов.
  • Регулярно обновляйте системы защиты для вашего устройства. 

Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила
Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила
СБУ

Ранее СБУ назвало фейком видео, где пассажира избивают из-за кашля.

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Теги: СБУ, кибербезопасность, безопасность в интернете
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