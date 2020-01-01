Правоохранители рассказали, как украинцам обеспечить кибербезопасность у себя дома.

В СБУ назвали основные правила кибербезопасности для украинцев. Правоохранители напомнили, что опасным является не только СOVID-19, но и компьютерные вирусы. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

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“Мы собрали для вас советы по информационной безопасности. Некоторые из них довольно простые, однако действенные. Впрочем, как и мытье рук помогает остановить распространение короновируса, так и простая гигиена в информационном пространстве поможет уберечь ваши данные“ - отметили правоохранители.

Следите за информационной “гигиеной“

Получайте информацию из официальных источников.

Не распространяйте фейки про СOVID-19. За это предусмотрена административная ответственность.

Ограничьте комментирование фейковой информации.

Не используйте служебные почтовые ящики для частного общения.

Не пользуйтесь запрещенными сервисами.

Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила СБУ

Как защитить свои социальные сети:

Лучшая защита - сложный пароль, состоящий из 8 символов (букв и цифр разного регистра).

Ограничьте доступ к конфиденциальной информации в настройках социальной сети.

Не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты.

Включите двухфакторную аутентификацию.

Не открывайте подозрительные файлы от неизвестных аккаунтов.

Остерегайтесь призывов публиковать личные данные.

Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила СБУ

Как обеспечить безопасность устройств:

Регулярно делайте резервное копирование важных файлов.

Блокируйте устройства сразу после завершения работы.

Устанавливайте приложения только с официальных сервисов.

Не пользуйтесь неизвестными Wi-Fi. Отключите функцию Автоматического подключения к Wi-Fi.

Установите режим конфиденциальности и безопасности для веб-сайтов.

Регулярно обновляйте системы защиты для вашего устройства.

Безопасность в интернете: В СБУ назвали основные правила СБУ

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